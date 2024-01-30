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08:31, 30 января 2024Россия

Появились подробности об уничтожении беспилотника в Тульской области

На месте падения обломков беспилотника в Тульской области разрушений нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При падении обломков беспилотника в Тульской области никто не пострадал, разрушений также зафиксировали. Подробности о случившемся приводятся на сайте министерства по региональной безопасности российского региона.

«Реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет», — сообщили власти.

Тульская область граничит с Московской, Рязанской, Липецкой, Орловской и Калужской областями. Расстояние от региона до границы с Украиной составляет около 400 километров.

Помимо Тульской области, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 30 января, сбили еще в четырех регионах России. Всего за ночь системы ПВО перехватили 21 дрон. Так, над Крымом сбили 11 дронов, над Белгородской областью — 5, над Брянской — 3, над Калужской — 1, над Тульской — 1.

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      Анастасия Шейкина
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