Украине предрекли рост цен на «все незавозное»

Политолог Журавлев предрек Украине рост цен на «все незавозное»

На Украине возможен рост цен из-за увеличения тарифов на электроэнергию. В частности, возможно подорожание продуктов питания, транспорта и промышленных товаров. О риске такого сценария в разговоре с «Лентой.ру» предупредил политолог Дмитрий Журавлев.

«Во-первых, у людей очень много электрообогревателей, так что будет холодно. Во-вторых, подорожает транспорт, подорожает хлеб, ведь его пекут в электрических печах. Подорожает все, что требует электроэнергии в производстве, все незавозное. А промышленные товары, насколько я помню, завозят не очень активно», — считает политолог.

Он также счел маловероятными массовые общественные недовольства.

«Если народ боится власти больше, чем нищеты, будет тихо. Наоборот — выйдут на улицы. Но я скорее рассматриваю первый сценарий», — заметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в рамках представленного США списка реформ тарифы на электричество для населения Украины вырастут в два раза. Об этом заявили в Верховной Раде Украины.

Известно также, что представители входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno сообщали, что киевские абоненты задолжали за электричество свыше пяти миллионов долларов.