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10:21, 30 января 2024Экономика

В России собрались упростить порядок оформления инвалидности

РБК: Минтруд и Минздрав хотят резко упростить порядок оформления инвалидности

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минтруд и Минздрав предлагают исключить из перечня обследований, необходимых для установления инвалидности, 250 позиций и признать такое же их количество заменимыми на другие. По оценкам ведомства, такая реформа позволит упростить порядок оформления инвалидности. Об этом со ссылкой на проект приказа пишет РБК.

Директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина привел в пример диагноз «туберкулез», для постановки которого сейчас необходимы рентген легких и томография. В соответствии с обновленным приказом, пациент сможет делать одно исследование — рентгенографию легких или спиральную компьютерную томографию.

В первую очередь реформа касается случаев, когда гражданин обращается за установлением инвалидности в связи с новообразованием или заболеванием эндокринной системы. Если он уже проходит лечение, то учреждение возьмет сведения из медкарты без дополнительных проверок.

Также будут увеличены сроки действия заключения онколога, общего и биохимического анализов крови, анализа мочи, электрокардиограммы для взрослых людей с новообразованиями, приема травматолога-ортопеда для пациентов с последствиями травм нижних и верхних конечностей.

По словам Лигомины, изменения связаны с пожеланиями общественных организаций, а также учитывают анализ клиентского опыта. Когда приказ вступит в силу, в большей части случаев пациентам не понадобятся дополнительные обследования, инвалидность им установят за счет тех данных, что уже получены от врачей.

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      Платон Щукин
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