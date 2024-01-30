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10:52, 30 января 2024Россия

Пьяная россиянка везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе

В Башкирии пьяная женщина за рулем авто с тремя детьми попала в аварию на трассе

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Башкирии пьяная женщина за рулем автомобиля везла троих детей и попала в аварию на федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

По его данным, женщину за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения заметили другие участники дорожного движения — об этом они сообщили в полицию. На поиски автомобиля, внутри которого находились женщина и ее трое детей, выехал экипаж ДПС.

При обследовании маршрута сотрудники ГИБДД увидели поврежденную машину. Внутри нее были трое детей в возрасте семи, четырех и двух лет, а также их мать. Выяснилось, что женщина не справилась с управлением и въехала в электроопору. Никто не пострадал.

Ранее в Березовском в Кузбассе пьяная женщина, не имеющая водительских прав, задавила собственную мать. Проведенное освидетельствование показало, что уровень алкоголя в организме россиянки более чем в три раза превысил допустимый.

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      Анастасия Шейкина
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