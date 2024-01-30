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19:29, 30 января 2024Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха Клавы Коки на любимом курорте богачей

«Страсти»: Клава Кока потратила на отдых на Мальдивах 2,5 миллиона рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) потратила на аренду роскошной виллы на Мальдивах 2,5 миллиона рублей. Стоимость отдыха знаменитости на любимом курорте богачей раскрыл портал «Страсти».

Как сообщает издание, 27-летняя артистка взяла на Мальдивы сестру, бабушку и дедушку. Семья решила остановиться в люксовом отеле Kuda Villingili Maldives, на территории которого есть теннисные корты, велодорожки, фитнес-центр, детский клуб и виллы.

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Кока сняла пляжную резиденцию с собственным бассейном. Уточняется, что в апартаментах площадью 664 квадратных метра есть четыре спальни, две гостиные, четыре ванные комнаты, терраса и персональный выход к океану.

Ранее Кока описала свой вес после праздников со словами «вкусно ела». Певица опубликовала в соцсетях снимок, на котором она стоит на весах, показывающих результат 56,8 килограмма.

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      Алина Черненко
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