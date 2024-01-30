Россиян предупредили о мошенничестве с популярной системой денежных переводов

Эксперт Мясоедов: в России участились случаи мошенничества с использованием СБП

В России участилось случаи мошенничества с использованием Системы быстрых платежей (СБП), при которой хакеры, взломавшие базы данных интернет-магазина, дожидаются крупного заказа, после чего перехватывают контактный номер покупателя и отправляют жертве поддельную ссылку СБП, рассказал «Прайму» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Как напомнил эксперт, ключевое отличие этой популярной системы денежных переводов состоит в скорости транзакций. Так, межбанковский перевод может идти до нескольких дней, а через СБП он осуществляется мгновенно. При этом такие платежи являются безотзывными, а злоумышленники, оперативно получив перевод, просто исчезают.

Чтобы избежать неприятностей, нужно проверять каждую ссылку на оплату через СБП, где адресат всегда написан на всплывающей странице, предупредил специалист. Также он обратил внимание на необходимость особой бдительности при оплате по QR-коду. Если не проверить полученные после сканирования реквизиты получателя, деньги могут «улететь» куда угодно.

Ранее банковские аналитики сообщили об увеличении в России доли успешных атак мошенников, а также среднего размера похищенного. Отмечается, что в 2023 году преступники стали активно использовать новые технологии, включая нейросети.