Россиянам стали охотнее выдавать шенгенские визы

РСТ: некоторые страны Шенгенской зоны стали охотнее выдавать визы россиянам

Некоторые страны Шенгенской зоны стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным РСТ, записаться на подачу документов в европейские консульства также стало немного проще. Отмечается, что быстрее всего оформляет визы Швейцария — в среднем на это уходит две недели. Россиян предупредили, что эта страна при подаче документов требует подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего, до двух месяцев, делают визы в консульстве Хорватии.

В РСТ также рассказали, что в Москве и Московской области записаться на подачу документов на визу в консульство Италии можно на ближайшие даты, однако у жителей регионов есть сложности. Рассмотрение документов занимает от 30 до 45 дней.

Как пишет источник, консульство Испании решило проблемы с записью в ноябре 2023 года. Сейчас она открывается на месяц вперед, и записаться стало проще. Помимо этого, у туристов появилась возможность подавать документы в порядке живой очереди. Решение обычно принимают в течение четырех-шести недель.

При этом долгосрочные туристические визы, на полгода и год, выдает только Франция, добавили в РСТ.

Ранее стало известно, что США отказали в визе категории B1/B2 почти половине заявителей из России. В 2023 году количество отказов достигло почти 40 процентов.

