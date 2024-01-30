Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:16, 30 января 2024Среда обитания

Россиянин поселил в комнате матери 400 иностранцев и попал под суд

Житель Самары зарегистрировал в комнате матери 400 мигрантов и попал под суд

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Житель Самары незаконно поселил у себя несколько сотен иностранцев и попал под суд. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что безработный мужчина помог получить временную регистрацию более чем 400 гражданам других стран. Мигрантов россиянин прописал в комнате, которая принадлежит его матери. Площадь помещения в «коммуналке» — 11 квадратных метров. На деле иностранцы не жили по прописке.

В МВД отметили, что подозреваемый признал свою вину и рассказал, что получил за услуги более 40 тысяч рублей. При этом 75-летняя мать мужчины не знала о прописанных в ее жилье мигрантах. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет граждан других государств. Он уже ранее привлекался к ответственности за кражи.

Ранее другая жительница Самары фиктивно зарегистрировала в своей квартире 70 иностранцев. Россиянка заработала на этом 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции узнали о нарушении и пришли с проверкой к женщине.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились слухи об ударе румынского F-16 по российским войскам в зоне СВО. В Румынии объяснили, почему это ложь

      Россиянина осудят за расправу над сыном

      В США заявили о неизбежности отставки Залужного

      В России произошел масштабный сбой в работе сайтов

      Разработана имитирующая вирус вакцина

      Итальянский журналист раскрыл отношение Запада к России

      На границе России и Украины перехватили три беспилотника ВСУ

      В России заявили об отсутствии причин для снижения ставки

      37-летняя Ольга Бузова показала лицо без макияжа

      Слоны спасли упавшего в водоем детеныша и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше