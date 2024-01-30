Россиянин поселил в комнате матери 400 иностранцев и попал под суд

Житель Самары зарегистрировал в комнате матери 400 мигрантов и попал под суд

Житель Самары незаконно поселил у себя несколько сотен иностранцев и попал под суд. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что безработный мужчина помог получить временную регистрацию более чем 400 гражданам других стран. Мигрантов россиянин прописал в комнате, которая принадлежит его матери. Площадь помещения в «коммуналке» — 11 квадратных метров. На деле иностранцы не жили по прописке.

В МВД отметили, что подозреваемый признал свою вину и рассказал, что получил за услуги более 40 тысяч рублей. При этом 75-летняя мать мужчины не знала о прописанных в ее жилье мигрантах. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет граждан других государств. Он уже ранее привлекался к ответственности за кражи.

Ранее другая жительница Самары фиктивно зарегистрировала в своей квартире 70 иностранцев. Россиянка заработала на этом 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции узнали о нарушении и пришли с проверкой к женщине.