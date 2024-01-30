Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:37, 30 января 2024Путешествия

Россиянка попробовала любимое блюдо китайцев и назвала его ужасной жижей

Фото: Hans Zaglitsch / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша побывала в Китае, попробовала любимое блюдо местных жителей и назвала его ужасной жижей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественница рассказала, что гуляла по центру Пекина и решила поесть в заведении, возле которого выстроилась очередь. Согласно надписи на вывеске, ресторан был основан в 1902 году, что подкупило россиянку. Она заказала блюдо, похожее на суп-лапшу с грибами, однако оказалась сильно разочарована его запахом и вкусом.

«Оказывается, что это заведение славится своими деликатесами — мясными "отбросами". Так я называю всякие там кишки, почки, лапы, желудки и прочие внутренности. На кухне чего только не было (лучше бы я этого не видела)», — заметила туристка.

Автор публикации объяснила, что все блюда в ресторане, в том числе заказанный ею суп, были приготовлены из сваренных внутренностей животных. «А черные кусочки, принятые мной за грибы, это измельченные кишки, ну или что-то подобное У меня итак после еды началась изжога и был максимально неприятный привкус, а тут и вовсе начался приступ тошноты», — пожаловалась путешественница, добавив, что больше не ела в Китае необычные блюда.

Ранее эта же путешественница зашла в русский магазин в Пекине и призналась, что была в шоке от увиденного. Она удивилась, что китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить колбасу отечественного производства.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Илон Маск чипировал человека. Какую цель преследует миллиардер?

      Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

      Стало известно о значительном продвижении российских войск под Угледаром

      Мужчина с «самым большим пенисом в мире» пожаловался на проблемы в сексе

      Россиянка попробовала любимое блюдо китайцев и назвала его ужасной жижей

      Украине предрекли рост цен на «все незавозное»

      Стало известно место депортации участников группы «Би-2»

      Раскрыты шесть разрушительных для сексуальной жизни и отношений привычек

      На Украине узнали об отказе Залужного писать рапорт об отставке

      В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Вандал потребовал предоставить доказательства блокады города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше