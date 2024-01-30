Российского министра по прилете в Арктику ждал песец

Министра по развитию Арктики Чекункова по прилете в ЯНАО ждал песец

Министра по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексея Чекункова по прилете в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) ждал песец. Об этом ему сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Видео встречи министра и главы ЯНАО опубликовал Telegram-канал «Пул89».

По словам Артюхова, дикое животное «крутилось» возле посадочной площадки вертолета.

«Вы сейчас не видели [песца]? (...) Надо же, гостей даже песец встречает». — обратился к российскому министру Артюхов.

Известно, что по прилете Чекунков осмотрел один из микрорайонов Салехарда, столицы автономного округа, после чего он планировал проработать с губернатором мастер-планы опорных городов Арктической зоны.

Ранее пробегавшего по замерзшей водной поверхности песца сняли на видео с борта российского атомного ледокола. Животное ловко перепрыгнуло через край полыньи на пути следования судна.