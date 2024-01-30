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08:38, 30 января 2024Россия

Российскому студенту разорвало глаз после выстрела из ракетницы у бара

В Уфе студенту выстрелили в лицо из ракетницы у бара, ему разорвало глаз

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе студенту выстрелили в лицо из ракетницы у бара, в результате молодому человеку разорвало глаз. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, россиянин пришел с друзьями в заведение, чтобы отдохнуть. Когда парень вышел покурить, к нему подошли четверо нетрезвых мужчин и попросили сигарету. После отказа они достали ракетницу и направили ее в сторону студента.

Затем незнакомцы скрылись. Выстрел в упор порвал веко и глазное яблоко молодому человеку. Он вернулся в крови в бар, где ему вызвали скорую помощь.

Сотрудники полиции объявили нападавших в розыск.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего студента колледжа, который напал на сверстника и избил его.

Оперативники установили, что причиной конфликта стала надпись на футболке потерпевшего — white.

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      Анна Щербакова
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