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14:37, 30 января 2024Культура

Сбитый машиной сценарист Гельман рассказал о своем состоянии

Сбитый машиной сценарист Гельман рассказал, что у него сломаны обе ноги

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский сценарист и писатель Александр Гельман, которого в центре Москвы сбила машина, рассказал о своем состоянии. Подробностями он поделился в разговоре с телеканалом «360».

90-летний драматург поведал, что в результате ДТП он получил переломы ног.

«У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально», — отметил собеседник издания.

ДТП произошло в понедельник, 29 января, в районе Тверского бульвара — сценарист переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль BMW. Сначала драматурга доставили в травмпункт, а оттуда — в медицинское учреждение. Сообщалось, что лечение он будет проходить у себя дома.

Александр Гельман является сценаристом таких известных фильмов, как «Неудобный человек», «Арье», «Дорога без конца» и многих других.

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      Анастасия Астахова
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