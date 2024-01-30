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12:58, 30 января 2024Культура

В центре Москвы сбили известного сценариста

В центре Москвы сбили известного сценариста и писателя Гельмана

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В центре Москвы машина сбила известного сценариста и писателя Александра Гельмана. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло в понедельник, 29 января, в районе Тверского бульвара — 90-летний драматург переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль BMW. Сценаристу диагностировали ушиб голеностопного сустава, переломы ног, а также другие травмы. Сначала Гельмана доставили в травмпункт, а оттуда — в медицинское учреждение.

По данным «МК», лечение драматург будет проходить уже дома.

Позже сын сценариста, писатель Павел Гельман в разговоре с «Подъемом» рассказал о состоянии родителя: «Все в порядке, слава богу. Просто у него загипсованы ноги, он дома. Чувствует себя в остальном хорошо».

Александр Гельман является сценаристом таких известных фильмов, как «Неудобный человек», «Арье», «Дорога без конца» и многих других.

Ранее сообщалось, что российский актер и звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком». Леонов прищемил его дверью, после чего артиста отправили в больницу.

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      Анастасия Астахова
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