Звезда «Папиных дочек» сломал палец во время репетиции в театре

Звезда «Папиных дочек» Леонов сломал палец во время репетиции в театре

Российский актер и звезда сериала «Папины дочки» Андрей Леонов сломал палец во время репетиции в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Леонов прищемил его дверью, после чего артиста отправили в больницу. Там врачи оказали актеру помощь и отпустили домой.

В пятницу, 26 января, в культурном учреждении состоится спектакль «Поминальная молитва». Супруга Леонова поведала, что актер примет в нем участие, несмотря на травму.

Ранее актер и звезда серии фильмов «Один дома» Девин Рэтрей попал в больницу в критическом состоянии. Отмечалось, что это произошло в преддверии суда по делу о домашнем насилии, фигурантом которого является Рэтрей. Отмечается, что дата слушания была перенесена.

В конце января появилась информация о состоянии народной артистки РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной после госпитализации.