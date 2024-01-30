Счета клуба КХЛ арестовали

Счета хоккейного клуба «Салават Юлаев» арестовали из-за долгов

Счета хоккейной команды «Салават Юлаев» арестовали из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все операции уфимцев были прерваны. Отмечается, что боссы команды хотят решить проблему в кратчайшие сроки. В команде подтвердили эту информацию.

После 77 матчей «Салават Юлаев» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 57 очков. Команда вышла в плей-офф турнира. Лидирует магнитогорский «Металлург», в активе которого 82 очка.

В 2021 году испанский футбольный клуб «Барселона» завершил год с долгом в 1,2 миллиарда евро. Согласно аудиторской проверке компании Deloitte, потери «Барселоны» составляли 481 миллион евро, а фонд заработной платы был на 40 процентов выше, чем у других топ-клубов.