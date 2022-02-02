Сумма долга «Барселоны» превысила миллиард евро

Испанский футбольный клуб «Барселона» завершил 2021 год с долгом в 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте команды.

Согласно аудиторской проверке компании Deloitte, потери «Барселоны» составляют 481 миллион евро, а фонд заработной платы на 40 процентов выше, чем у других топ-клубов. При этом команда за год сократила заработную ведомость, отказавшись от дорогих игроков, в том числе от нападающего Лионеля Месси.

Также в ходе исследования были обнаружены сомнительные финансовые операции. Были выявлены нерациональные экономические сделки и необоснованные траты, из-за которых могли возникать случаи незаконного обогащения.

Совет директоров клуба передал данные о возможном мошенничестве в прокуратуру Барселоны. На данный момент конкретные лица в деле не фигурируют.

20 августа стало известно, что руководство каталонского клуба достигло договоренности о получении кредита и пересмотра части долговых обязательств. Сине-гранатовые получили ссуду в размере 455 миллионов евро.

«Барселона» столкнулась с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. Клуб сумел снизить затраты на зарплаты игроков благодаря тому, что ряд футболистов добровольно выступили за понижение окладов.