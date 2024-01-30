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06:30, 31 января 2024Мир

В Норвегии подняли вопрос о передаче Украине «Морского короля»

В парламенте Норвегии подняли вопрос о передаче Украине вертолетов Sea King

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Депутат норвежского парламента Кристиан Тюбринг-Гедде поднял вопрос о передаче Украине вертолетов Sea King «Морской король». Об этом говорится в обращении парламентария к министру обороны Норвегии Бьорну Арилду Граму. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Тюбринга-Гедде.

Парламентарий напомнил, что Норвегия вывела Sea King из эксплуатации в 2023 году. По его словам, в стране остаются несколько подобных вертолетов, которые планируется утилизировать.

«Германия отправляет на Украину шесть Sea King с оборудованием и запасными частями, а также для обучения пилотов. В этом контексте будет легко добавить норвежский Sea King в ту же программу», — пояснил депутат.

В связи с этим он обратился с вопросом к Минобороны Норвегии о возможности поставок «Морского короля» на Украину. «Рассмотрит ли министр возможность передачи норвежского Sea King в дар Украине?» — спросил Тюбринг-Гедде.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах передать Украине шесть вертолетов Sea King. «Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных», — добавил министр.

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Позднее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что вертолеты, которые ФРГ намерена передать Украине, могут быть опасны для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Репке выразил мнение, что Германия передает Украине металлолом. По его словам, если техобслуживание вертолета занимает 120 часов для одного часа безопасного полета, то это хороший результат.

«Но для воюющей страны с небольшим количеством пилотов и неспокойной обстановкой это просто угроза жизни украинских солдат», — подчеркнул автор.

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      Кирилл Садовский
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