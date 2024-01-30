Седокова показала свою внешность в 15 лет

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала внешность в 15 лет на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Вначале 41-летняя исполнительница поделилась архивными кадрами времен своей юности. На них она предстала с распущенными волосами темного оттенка, разделенными на прямой пробор и уложенными волнами.

Затем артистка продемонстрировала, как выглядит в настоящее время. Так, она позировала перед камерой в облегающем красном платье с обнажающим часть груди вырезом, со светлыми прядями и контрастным макияжем. При этом видно изменившиеся черты лица артистки.

Ранее в январе Анна Седокова показала видео в откровенном купальнике. На размещенных кадрах она позировала спиной к камере в нюдовом бикини.