Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:26, 30 января 2024Наука и техника

Новорожденного детеныша белой акулы впервые заметили в дикой природе

Environmental Biology of Fishes: впервые замечена новорожденная белая акула

Фото: Imago / Globallookpress.com

Ученые впервые вживую заметили новорожденного детеныша большой белой акулы в дикой природе, недалеко от Калифорнийского побережья, о чем сообщили в статье, опубликованной в журнале Environmental Biology of Fishes.

Открытие было сделано во время поиска акул 9 июля 2023 года недалеко от Санта-Барбары. Новорожденный детеныш имел чисто белый окрас, однако анализ изображений показал, что белый цвет имела наружная пленка, которая постепенно сбрасывалась во время плавания. Предполагается, что это слой из маточных питательных веществ, сохранившийся после рождения, однако ученые допускают, что пленка могла возникнуть в результате кожного заболевания.

В пользу того, что небольшая акула является новорожденным детенышем, говорит также то, что в то же время ученые наблюдали крупных особей этого вида, которые, по всей видимости, были беременными. Кроме того, размер и форма животного характерны для только что родившихся акул.

Считалось, что детеныши большой белой акулы рождаются далеко от побережья. Однако эта особь, скорее всего, родилась на мелководье, что имеет значение для дальнейшей охраны этого вида, занесенного в список исчезающих на международном уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

      Раскрыта обещанная российским подросткам за диверсию сумма вознаграждения

      Россиянам стали охотнее выдавать шенгенские визы

      Женщина случайно создала смертельно опасный газ во время уборки квартиры

      Российского военного осудили за отказ от участия в боевых действиях

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки

      Британский эксперт рассказал о панике после новости об отставке Залужного

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше