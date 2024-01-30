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15:23, 30 января 2024Наука и техника

Шойгу проинспектировал производство ракет «Калибр» и «Искандер»

Министр Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и «Искандер»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерн «Алмаз-Антей» в городе Екатеринбурге, где производятся крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер». Об этом в Telegram сообщает военное ведомство.

По словам гендиректора Опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Новатор» Фарида Абдрахманова, увеличенный план выпускаемой продукции согласно гособоронзаказу 2023 года выполнен в полном объеме.

Руководитель предприятия доложил главе военного ведомства, что гособоронзаказ по «Калибрам» на 2024-й выполнен на 17 процентов.

Ранее Шойгу проинспектировал модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье.

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      Иван Потапов
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