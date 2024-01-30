Шойгу проинспектировал производство ракет «Калибр» и «Искандер»

Министр Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и «Искандер»

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерн «Алмаз-Антей» в городе Екатеринбурге, где производятся крылатые ракеты «Калибр» и «Искандер». Об этом в Telegram сообщает военное ведомство.

По словам гендиректора Опытного конструкторского бюро (ОКБ) «Новатор» Фарида Абдрахманова, увеличенный план выпускаемой продукции согласно гособоронзаказу 2023 года выполнен в полном объеме.

Руководитель предприятия доложил главе военного ведомства, что гособоронзаказ по «Калибрам» на 2024-й выполнен на 17 процентов.

Ранее Шойгу проинспектировал модернизацию экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье.