Шойгу проверил модернизацию НИИ Минобороны

Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны России в Подмосковье

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве уточнили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

В научно-испытательном комплексе 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Шойгу доложили о проводимых учреждением исследованиях. Отмечается, что благодаря модернизации экспериментально-испытательной базы института кратно возросло количество прошедших испытания образцов вооружения и военно-специальной техники.

Также в ходе работы министр обороны РФ проверил развитие инфраструктуры 48-го ЦНИИ Минобороны России, где почти закончилось строительство новых корпусов научно-исследовательского кластера. В лабораториях будут выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства профилактики, в том числе вакцины, а также участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов.