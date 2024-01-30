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12:15, 30 января 2024Путешествия

Стало известно о снижении цен на отели в зарубежных городах

OneTwoTrip: цены на отели в Минске, Варадеро и Лондоне заметно снизились

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Цены на проживание в отелях некоторых зарубежных городов заметно снизились в феврале 2024 года. Об этом стало известно РИА Новости из исследования онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Так, трехзвездочные гостиницы в Минске будут стоить в пять раз дешевле, чем в январе, — около 3,7 тысячи рублей за ночь на одного. Недорого отдохнуть получится и в кубинском Варадеро — там наблюдается снижение цен на жилье в три раза. К примеру, ночь в гостинице обойдется около 10 тысяч рублей.

В топ городов с подешевевшим жильем попали и Ташкент (3 тысячи рублей), Хошимин (1,2 тысячи рублей) и Лондон (4 тысячи рублей). Там эксперты заметили уменьшение стоимости гостиниц на 30 процентов. На четверть стали ниже цены на проживание в Батуми (1,6 тысячи рублей), Куала-Лумпуре (1,2 тысячи рублей), Хургаде (1,5 тысячи рублей), Гоа и Бухаре (по 2,6 тысячи рублей).

Ранее россиянам назвали бюджетные и безвизовые направления для отпуска зимой. В их числе оказались Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан.

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      Зарина Дзагоева
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