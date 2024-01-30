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14:28, 30 января 2024Силовые структуры

Трех мужчин арестовали за прыжки с парашютом с крыши строящегося здания в Москве

Суд отправил под арест мужчин, прыгавших с парашютом с крыши дома в Ростокино

Фото: Mario Majer / Unsplash

Останкинский районный суд города Москвы приговорил к административному аресту троих мужчин, которые прыгали с парашютом с крыши строящегося здания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Их признали виновными по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ и назначили административный арест на срок от пяти до семи суток.

Инцидент произошел 29 января в районе Ростокино, уточняет РБК.

Ранее в Балашихе мужчина прыгнул с парашютом с балкона многоэтажки. Полиция проводит проверку.

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      Олеся Мицкевич
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