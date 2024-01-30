Участники «Би-2» отказались от встречи с консулом России в Таиланде

Пять музыкантов «Би-2» с гражданством России отказались от встречи с консулом

Участники рок-группы «Би-2» отказались от встречи с российским консулом в Таиланде. Об этом заведующий консульским отделом рассказал в комментарии для ТАСС.

Речь идет о пятерых музыкантах группы, у которых есть российское гражданство. При этом солист «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом) не является гражданином России. В коллективе есть музыканты с паспортами России, Израиля и Австралии.

В консульском отделе посольства России в Таиланде рассказали, что пятерых музыкантов из рок-группы «Би-2» поместили в центр временного содержания в Бангкоке. Среди артистов, находящихся в центре временного содержания с 29 января — барабанщик музыкального коллектива Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.

Ранее российский журналист Михаил Козырев (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на организаторов концерта группы «Би-2» в Таиланде рассказал, что участников коллектива перевезли из Пхукета в Бангкок и удерживают в клетке под палящим солнцем.