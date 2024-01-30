Украинский беспилотник попытался атаковать российский аэродром

Shot сообщил о попытке ВСУ атаковать аэродром в Туле с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались при помощи беспилотника атаковать аэродром Клоково на окраине Тулы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, дрон заметили в районе семи часов утра. Беспилотник сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к аэродрому. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее о сбитом в Тульской области беспилотнике сообщало Минобороны России. Всего в ночь на 30 января средства ПВО перехватили 21 летательный аппарат. Одиннадцать из них уничтожили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской. Также по одному дрону перехватили в Ростовской области и под Калугой, где целью ВСУ могла быть нефтебаза.

Утром 29 января Украина также попыталась ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле при помощи четырех беспилотников. Три из них перехватили в Смоленской области. Это первый раз, когда дрон ВСУ долетел до региона, преодолев порядка 900 километров.