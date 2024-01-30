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10:42, 30 января 2024Россия

Стала известна цель атаки беспилотника по Калужской области

Baza: целью сбитого на окраине Калуги беспилотника была нефтебаза

Фото: РИА Новости

Целью сбитого на окраине Калуги беспилотника была нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Об уничтожении дрона утром 30 января сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По данным канала, обломки беспилотника упали на территорию предприятия. При уничтожении аппарата никто не пострадал, разрушений также не последовало, указано в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 30 января 21 украинского беспилотника в небе над рядом регионов. Одиннадцать из них сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужской и Тульской областях.

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      Алан Босиков
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