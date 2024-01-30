Стала известна цель атаки беспилотника по Калужской области

Baza: целью сбитого на окраине Калуги беспилотника была нефтебаза

Целью сбитого на окраине Калуги беспилотника была нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Об уничтожении дрона утром 30 января сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По данным канала, обломки беспилотника упали на территорию предприятия. При уничтожении аппарата никто не пострадал, разрушений также не последовало, указано в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 30 января 21 украинского беспилотника в небе над рядом регионов. Одиннадцать из них сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужской и Тульской областях.

