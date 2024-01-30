На окраине Калуги сбили беспилотник

Губернатор Шапша: на окраине Калуги сбили БПЛА, его обломки упали на крышу

На окраине города Калуга сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет», — сообщил Шапша. На месте падения дрона работают сотрудники оперативных служб, добавил он.

Всего, по информации Минобороны, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в воздухе 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Так, над Крымом сбили 11 дронов, над Белгородской областью — 5, над Брянской — 3, над Калужской — 1, над Тульской — 1.

ВСУ ранее пытались атаковать Калужскую область 11 января. Тогда в Жиздринском районе российского региона недалеко от трассы М-3 упал беспилотник. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.