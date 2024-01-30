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14:55, 30 января 2024Россия

Уничтожение взрывчатки с пытавшегося атаковать НПЗ в России дрона сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения взрывчатки с пытавшегося атаковать Ярославль БПЛА

В Ярославле обезвредили взрывчатку с пытавшегося атаковать расположенный в городе НПЗ беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент уничтожения начинки беспилотника сняли на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, что предварительно взрывчатку засыпали сверху грунтом, после чего она сдетонировала.

К посту также приложены фото носовой части беспилотника и резервуара, в котором находилось взрывчатое вещество. Отмечается, что дрон изготовлен кустарным путем. В качестве основы использован корпус летательного аппарата «Лелека». При этом двигатели установили в носовую часть БПЛА, чтобы увеличить дальность его полета.

Ранее стало известно, что всего в сторону нефтезавода двигались четыре дрона, три из которых были перехвачены в Смоленской области. Беспилотники пытались незаметно добраться до Ярославля на крайне низких высотах по руслам рек, в том числе Волги. БПЛА летели друг за другом на дистанции в километр. Предварительно, их запустили с территории Черниговской области Украины.

Сообщения о попытке ВСУ атаковать НПЗ в Ярославле появились утром 29 января. Украинский дрон впервые долетел до региона, преодолев порядка 900 километров.

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      Константин Лысяков
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