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11:00, 30 января 2024Путешествия

«Уральские авиалинии» решили вернуть допуск на международные рейсы

«Уральские авиалинии» подали заявку на возврат допусков на международные рейсы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявки на возврат допусков на международные рейсы. Об этом решении сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на материалы к межведомственной комиссии по допуску к международным направлениям.

Так, отечественный перевозчик намерен вернуться к полетам по более чем 20 направлениям. Они будут выполняться из аэропортов Москвы и Сочи в Стамбул, из Санкт-Петербурга в Дели и из Иркутска в Пекин. Больше всего заявок авиакомпания подала на перелеты в города Казахстана и Узбекистана.

Уточняется, что перевозчик хочет запустить рейсы с марта 2024 года.

«Уральские авиалинии» лишились своих допусков в 2023 году из-за проблем с двойной регистрацией на фоне введенных против России санкций. Допуски временно передали другим перевозчикам.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» выкупили из лизинга почти два десятка самолетов Airbus, что позволит им совершать рейсы за границу. Уточняется, что перевозчик завершил страховое урегулирование с ирландским лизингодателем AerCap по 19 воздушным судам.

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      Зарина Дзагоева
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