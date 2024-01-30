В Госдуме захотели возродить одну практику Российской империи

Федоров предложил увеличить численность населения страны при помощи обрусения

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить население страны, возродив практику обрусения, которая применялась в Российской империи. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, суть технологии обрусения состоит в особенностях русской национальности, которая формируется через язык, общую историю и культуру, а не через этнос. Таким образом, человека можно назвать русским независимо от национальности его родителей, подчеркнул Федоров.

«Это означает, что нам надо возвращать этот механизм и увеличивать численность русского населения за счет механизма обрусения, в том числе миграционных потоков по линии механизма обрусения, то есть брать русских, а русский — это тот, кто с рождения говорит по-русски», — сказал парламентарий.

Он считает, что для этого необходимо восстанавливать границы России в соответствии с итогами Второй мировой войны и наращивать численность населения так, «как мы наращивали в нашей истории все полторы тысячи лет нашего развития».

Ранее Росстат спрогнозировал, что в ближайшие 20 лет естественная убыль населения в Москве составит 696 тысяч человек за период или 31,6 тысячи человек в среднем за год. На втором месте по этому показателю будет Подмосковье, которое, согласно полученным данным, лишится 610,2 тысячи жителей.

26 января федеральная служба статистики также сообщила, что численность населения России снизилась на 0,17 процента до 146,2 миллиона человек. 1 января 2023 года соответствующий показатель составлял 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.