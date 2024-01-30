Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:58, 30 января 2024Бывший СССР

В Херсонской области порассуждали о внутривидовой борьбе на Украине

Сальдо: слухи об отставке Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине
СюжетМинобороны:
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного свидетельствуют о внутривидовой борьбе на Украине. На это РИА Новости указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, отстранение военачальника указывает на отсутствие единой позиции в Киеве. «Освободили Залужного, ну, другого поставят», — сказал он, отметив, что это не окажет влияния на ход боевых действий. «Тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо отметил, что на Украине нет талантливых военачальников. Поэтому, заявил он, любая кандидатура на пост главкома ВСУ будет слабой.

О том, что украинский лидер якобы уволил Залужного, рассказали бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза и журналист Роман Цымбалюк. Минобороны Украины позднее заявило, что появившаяся в СМИ информация является ложной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Зеленский заявил о неспособности Европы справиться с помощью Украине без США

      Компания Маска вживила первый имплант в мозг человека

      США пообещали многоуровневый ответ на удар по базе в Иордании

      Задержанного в Москве владельца бренда «Олейна» отпустили

      Посольство России в США назвало решение CAS по Валиевой русофобией

      Пара свингеров отметила помолвку оргией в секс-клубе

      Знаменитая актриса призналась в использовании приложений для знакомств

      В Раде намекнули на проблемы Залужного с алкоголем

      Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше