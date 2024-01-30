В Херсонской области порассуждали о внутривидовой борьбе на Украине

Сальдо: слухи об отставке Залужного говорят о внутривидовой борьбе на Украине

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного свидетельствуют о внутривидовой борьбе на Украине. На это РИА Новости указал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, отстранение военачальника указывает на отсутствие единой позиции в Киеве. «Освободили Залужного, ну, другого поставят», — сказал он, отметив, что это не окажет влияния на ход боевых действий. «Тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям», — добавил Сальдо.

Ранее Сальдо отметил, что на Украине нет талантливых военачальников. Поэтому, заявил он, любая кандидатура на пост главкома ВСУ будет слабой.

О том, что украинский лидер якобы уволил Залужного, рассказали бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза и журналист Роман Цымбалюк. Минобороны Украины позднее заявило, что появившаяся в СМИ информация является ложной.