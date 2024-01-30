В Латвии на грани депортации оказалась глухонемая пара российских пенсионеров

МИД России: Латвия лишила ВНЖ глухонемую пару российских пенсионеров

Из-за поправок в миграционное законодательство Латвии пожилая пара российских пенсионеров, глухонемых инвалидов с детства, была лишена вида на жительство (ВНЖ) республики и оказались на грани депортации. Их историю рассказало посольство России в Латвии в своем канале в Telegram.

«Даже имея все необходимые документы, (...) пожилая пара так и не смогла преодолеть бюрократические барьеры и получить медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. Как следствие, россияне ожидаемо не набрали необходимое количество баллов по таким разделам экзамена, как говорение и аудирование», — отмечается в сообщении дипломатов.

Провалив экзамен, разработанный без учета особенностей лиц с ограниченными возможностями, пенсионеры были лишены ВНЖ и получили предписание покинуть территорию Латвии. Кроме того, супружескую пару лишили доступа к пособиям, банковскому обслуживанию и возможности получать бесплатные медицинские услуги.

В посольстве добавили, что Латвия проводит такую политику вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, согласно которому депортация лиц, проживших на территории государства более 10 лет, без веских причин недопустима.

Всего в республике на грани депортации оказались около 800 пенсионеров. Профессор из Риги Марцис Аузиньш назвал депортацию из страны россиян мягким шагом, отметив, что во время Второй мировой войны немцев в Великобритании вообще интернировали.