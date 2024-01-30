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12:02, 30 января 2024Мир

В МИД раскрыли пользу от расширения БРИКС

Рябков: расширение БРИКС будет способствовать построению нового миропорядка

Фото: Дмитрий Ермаков / РИА Новости

Расширение БРИКС принесет пользу всем членам объединения и будет способствовать построению нового, более справедливого и многополярного миропорядка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в январе 2024 года в объединение вошли пять новых стран: Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

«Считаем, что все наши страны выиграют от этого важного шага [вступления новых стран], который без преувеличения можно назвать поворотным моментом в истории нашего объединения. Расширенный состав БРИКС будет способствовать построению нового более равного и справедливого многополярного миропорядка, который будет лучше отражать реальное положение вещей на международной арене», — констатировал замглавы МИД.

Он также подчеркнул, что расширение группы позволит развивающемуся миру заявлять о себе сильнее и четче, а также усилит роль государств с формирующимся рынком в глобальном процессе принятия решений.

Ранее 15 оппозиционных аргентинских депутатов потребовали от президента страны Хавьера Милея объяснить отказ от вступления в БРИКС. Они считают, что отказ Аргентины от присоединения к объединению нанесет экономический ущерб региональной экономике.

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      Дарья Балацкая
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