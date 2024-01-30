Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:28, 30 января 2024Среда обитания

В новостройке кусок облицовки пробил голову жильцу

В новостройке Екатеринбурга кусок облицовки обрушился на голову жильцу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В новостройке комфорт-класса в Екатеринбурге кусок облицовки обрушился на жильца. Плитка пробила мужчине голову, передает E1.RU.

Инцидент произошел в доме на улице Академика Парина, 39. В общем коридоре от стены отвалился большой пласт керамической облицовки и оставил кровоточащую рану на макушке проходившего мимо жильца. Жена пострадавшего Александра заявила, что до происшествия жаловалась в управляющую компанию (УК) на отошедшую от стены плитку. По ее словам, заявку закрыли, пообещав в будущем отремонтировать облицовку.

На следующий день после инцидента в холле сняли всю плитку, а после поклеили новую. Александра отметила, что проблемы с облицовкой наблюдаются по всему дому. Жильцы регулярно пишут жалобы, но ситуация не меняется.

Материалы по теме:
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023

Девелоперская компания «РСГ-Академическое» заявила, что осенью 2023 были обнаружены недостатки в отделке здания и с тех пор ведутся работы по их устранению. Участок, на котором упала плитка, еще не успели отремонтировать. В УК «Академический» сообщили, что получили заявку от Александры и осмотрели коридор, однако не обнаружили дефектов в облицовке.

Ранее стало известно, что в ведущем российском вузе РЭУ им. Плеханова обрушился потолок. Причиной инцидента стал прорыв трубы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки

      Стала известна цель атаки беспилотника по Калужской области

      Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам лишения свободы

      Мощная неизвестная вспышка над еще одним российским городом попала на видео

      Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

      Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

      В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше