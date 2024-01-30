В новостройке кусок облицовки пробил голову жильцу

В новостройке Екатеринбурга кусок облицовки обрушился на голову жильцу

В новостройке комфорт-класса в Екатеринбурге кусок облицовки обрушился на жильца. Плитка пробила мужчине голову, передает E1.RU.

Инцидент произошел в доме на улице Академика Парина, 39. В общем коридоре от стены отвалился большой пласт керамической облицовки и оставил кровоточащую рану на макушке проходившего мимо жильца. Жена пострадавшего Александра заявила, что до происшествия жаловалась в управляющую компанию (УК) на отошедшую от стены плитку. По ее словам, заявку закрыли, пообещав в будущем отремонтировать облицовку.

На следующий день после инцидента в холле сняли всю плитку, а после поклеили новую. Александра отметила, что проблемы с облицовкой наблюдаются по всему дому. Жильцы регулярно пишут жалобы, но ситуация не меняется.

Девелоперская компания «РСГ-Академическое» заявила, что осенью 2023 были обнаружены недостатки в отделке здания и с тех пор ведутся работы по их устранению. Участок, на котором упала плитка, еще не успели отремонтировать. В УК «Академический» сообщили, что получили заявку от Александры и осмотрели коридор, однако не обнаружили дефектов в облицовке.

Ранее стало известно, что в ведущем российском вузе РЭУ им. Плеханова обрушился потолок. Причиной инцидента стал прорыв трубы.