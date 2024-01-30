В офисе президента Украины ответили на вопрос об отставке Залужного

Глава ОП Украины Ермак отказался комментировать вопрос об отставке Залужного

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 29 января находился на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто и не может прокомментировать ситуацию с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Так Ермак ответил на вопрос журналистов УНИАН о возможной отставке главы ВСУ.

«Я вчера был в Ужгороде. Могу вам комментировать только мою встречу с министром иностранных дел Венгрии Сийярто. Думаю, что по вчерашней ситуации все комментарии были даны министром обороны и всеми, кто имеет к этому отношение», — высказался Ермак.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главу ВСУ Залужного. 29 января Министерство обороны Украины опровергло отставку главкома.