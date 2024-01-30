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10:07, 30 января 2024Россия

В припаркованном автомобиле у российской гимназии нашли мужчину без сознания

В припаркованном авто у гимназии в Новосибирске нашли мужчину без сознания

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В припаркованном автомобиле у гимназии в Новосибирске нашли мужчину без сознания. Об этом сообщили порталу Ngs.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве разъяснили, что прибывшим медикам не удалось спасти россиянина. Оперативники отметили, что машина с подозрительным пассажиром находилась на остановке общественного транспорта.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность мужчины.

Других подробностей об инциденте изданию не привели.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел двухлетнюю дочь в квартире в Екатеринбурге без сознания и вместо вызова скорой помощи отнес ее к жене на работу.

Представители свердловской прокуратуры указали, что девочка была дома с папой, старшим братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, а их родитель задремал.

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      Анна Щербакова
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