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16:12, 29 января 2024Россия

На Урале отец нашел дочь без сознания и вместо вызова скорой отнес ее к жене

E1.ru: в Екатеринбурге мужчина нашел дочь без сознания и отнес ее к жене

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мужчина нашел двухлетнюю дочь в квартире в Екатеринбурге без сознания и вместо вызова скорой помощи отнес ее к жене на работу. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

Представители региональной прокуратуры отметили, что девочка была дома с папой, старшим братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, а их родитель задремал. Их мать в это время находилась на работе.

«Когда отец проснулся, то обнаружил ребенка без сознания. Он накинул на дочь верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь», — разъяснили в ведомстве.

Прибывшие врачи спасти ребенка не смогли. Семья, в которой дошкольница воспитывалась, до инцидента на учете никогда не состояла.

По данным некоторых Telegram-каналов, родители переехали вместе с детьми в Екатеринбург из Киргизии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный 30-летний мужчина повздорил с супругой и выбросил маленькую дочь из окна на пятом этаже.

Годовалая девочка четыре дня пролежала в сугробе, спасти ее медикам не удалось.

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      Анна Щербакова
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