В России бизнесмены заставили должника красить губы и носить женское белье

В Тюмени бизнесмены унизили должника, заставив его носить женское белье

В Тюмени бизнесмены заставляли одного из задолжавших им горожан красить губы и носить женское белье. Об этом читатель рассказал журналистам 72.RU.

Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором одного из мужчин заставляют засунуть себе между ног фаллоимитатор.

По словам собеседника издания, таким способом предприниматели хотели показать должнику, что «он не мужик и слово не держит». По словам читателя, сам он своевременно рассчитался с долгом, поэтому над ним никто не издевался.

Председатель азербайджанской организации «Одлар Юрду» опроверг информацию о том, что издевавшиеся над должниками бизнесмены являются выходцами из Арезбайджана. Сами предприниматели на звонки журналистов не ответили. В пресс-службе регионального главка Следственного комитета от комментариев отказались, указано в публикации.

Ранее в Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому должницы. Помимо этого, они исписали забор оскорбительными надписями, а также блокировали выход из дома. Суд расценил действия коллекторов как противоправные и обязал их выплатить 105 тысяч рублей за оказание давления на должника.