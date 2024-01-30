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10:17, 30 января 2024Экономика

В России допустили запрет на ввоз популярного корма для животных

Mash: в России могут запретить ввоз корма для животных Hill's из-за червей

Кадр: Telegram-канал Mash

В России могут полностью запретить провозить на территорию страны популярный корм для животных Hill's, который производится в США. Подобное намерение обусловлено обнаруженными в продукции червями, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что владельцы животных стали массово жаловаться в Роспотребнадзор. На этом фоне было решено усилить контроль пропуска американской продукции через границу. Если случаи обнаружения червей повторятся, в отношении этих кормов будет введен полный запрет на провоз в Россию.

К проверки продукции подключились в Россельхознадзоре, сотрудники которого захотели тщательным образом проверить бренд ООО «Хиллс Пет Нутришн». Если в отношении продукции будет введен запрет на провоз, популярная марка кормов для животных может полностью исчезнуть с прилавков магазинов, так как на территории России нет точек производства этой продукции.

В начале мая Роскачество выяснило, что требованиям закона не соответствует подавляющее большинство (83 процента) сухих кормов для кошек, представленных на российском рынке. Кроме того, в 70 процентах брендов эксперты обнаружили следы пестицидов. Только один российский корм (бренда Blitz) удовлетворил требованиям отечественного ГОСТа.

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      Анатолий Акулов
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