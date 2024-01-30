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10:33, 30 января 2024Россия

В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Правительство упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, участники СВО смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, Это касается тех, кто из-за военной травмы получил инвалидность. Для них будут автоматически без подачи заявлений формироваться сертификаты на приобретение средств реабилитации.

При этом участники СВО вправе отказаться от такого сертификата и получить средства для реабилитации в подразделении Соцфонда. Помимо этого, можно самостоятельно их купить, а затем получить компенсацию. Для россиян органы соцзащиты теперь смогут организовать доставку средств реабилитации

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      Анастасия Шейкина
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