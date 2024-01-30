В России упростили порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Правительство упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников СВО

Правительство России упростило порядок выдачи средств реабилитации для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно постановлению, участники СВО смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, Это касается тех, кто из-за военной травмы получил инвалидность. Для них будут автоматически без подачи заявлений формироваться сертификаты на приобретение средств реабилитации.

При этом участники СВО вправе отказаться от такого сертификата и получить средства для реабилитации в подразделении Соцфонда. Помимо этого, можно самостоятельно их купить, а затем получить компенсацию. Для россиян органы соцзащиты теперь смогут организовать доставку средств реабилитации