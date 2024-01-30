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15:02, 30 января 2024Наука и техника

В России запатентовали средство ПВО для борьбы с мини-дронами

ТвГТУ запатентовал средство ПВО для борьбы с миниатюрными дронами

Фото: Leah Millis / Reuters

Тверской государственный технический университет (ТвГТУ) запатентовал средство противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с миниатюрными беспилотниками. Это следует из описания к патенту, передает ТАСС.

Отмечается, что полезная модель относится к комплексам борьбы с низколетящими маловысотными и низкоскоростными дронами легкого класса. В реферате к изобретению пишут, что изделие выполнено в виде многоствольной пусковой пиротехнической установки, позволяющей размещать ракеты. Она установлена на поворотно-наклонном столе с системой поджига фитилей.

«Поворотно-наклонный стол снабжен, по крайней мере, двумя выдвижными штангами, закрепленными на его наклонной платформе. На концах выдвижных штанг зафиксированы дополнительные блоки высотного уровня поражения миниатюрных беспилотных аппаратов», — говорится в документе.

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По словам авторов разработки, техническим результатом является повышение эффективности работы устройства.

В августе стало известно, что специалисты Военной академии Ракетных войск стратегического назначения создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-беспилотникам. Авторы изобретения предлагают противодействовать работе дронов противника при помощи, в частности, заклинивания их электродвигателей с использованием песка, стружки пластика или металлических опилок.

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      Даниил Иринин
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