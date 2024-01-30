В США пожаловались на игнорирование Байденом проблемы Ближнего Востока

Politico: последние три года Байден полностью игнорировал Ближний Восток

Президент США Джо Байден игнорировал проблему Ближнего Востока. На это на правах анонимности пожаловался бывший высокопоставленный чиновник, занимающийся вопросами Ближнего Востока во время администрации экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Politico.

«Большую часть последних трех лет Байден провел… полностью игнорируя Ближний Восток (...) Я провел долгое время на Ближнем Востоке, и часть меня тоже хочет это забыть. Это не так», — заявил чиновник.

По его словам, теперь администрация Байдена расплачивается за то, что не уделяла ближневосточной проблематике должного внимания.

Как отмечает издание, на фоне интенсивных бомбардировок со стороны поддерживаемых Ираном группировок более дюжины нынешних и бывших американских чиновников, законодателей и помощников Конгресса соглашаются с данным тезисом, а также считают, что подход Белого дома к Ирану сделал США уязвимыми.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США заявило об атаке беспилотника на американскую военную базу в Иордании. Байден возложил ответственность за удар на радикальные вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном.