Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 30 января 2024Мир

В США рассказали о важном преимуществе Российской армии перед ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Российская армия может ударить по каждой базе ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы (ВС) России могут ударить по каждой военной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), что является важным преимуществом Российской армии. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — объяснил он. Экс-сотрудник ЦРУ также напомнил, как американские военные были шокированы российским авиаударом гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове.

По словам эксперта, именно из-за этого преимущества российских сил Украине приходится отправлять солдат ВСУ на обучение в страны НАТО. Однако он подчеркнул, что оно занимает слишком много времени.

Ранее Джонсон заявил, что Запад хочет захватить природные ресурсы России. Он уточнил, что это является единственной целью Европы и США, ради которой они выставляют Москву агрессором.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Киеве сообщили, что Зеленский предложил Залужному написать рапорт об отставке. Что ответил главком ВСУ?

      Набиуллина дала прогноз по срокам снижения ключевой ставки

      Стала известна цель атаки беспилотника по Калужской области

      Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам лишения свободы

      Мощная неизвестная вспышка над еще одним российским городом попала на видео

      Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Солист «Би-2» прокомментировал задержание участников группы в Таиланде

      Испанская компания выиграла конкурс на создание многоразовой ракеты

      В Госдуме мемом высмеяли неспособность Байдена выражать свои мысли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше