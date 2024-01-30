В США рассказали о важном преимуществе Российской армии перед ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Российская армия может ударить по каждой базе ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России могут ударить по каждой военной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ), что является важным преимуществом Российской армии. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

«Все военные базы на Украине находятся на расстоянии удара российских ракет, и русские по ним уже били», — объяснил он. Экс-сотрудник ЦРУ также напомнил, как американские военные были шокированы российским авиаударом гиперзвуковыми ракетами по Яваровскому полигону во Львове.

По словам эксперта, именно из-за этого преимущества российских сил Украине приходится отправлять солдат ВСУ на обучение в страны НАТО. Однако он подчеркнул, что оно занимает слишком много времени.

Ранее Джонсон заявил, что Запад хочет захватить природные ресурсы России. Он уточнил, что это является единственной целью Европы и США, ради которой они выставляют Москву агрессором.