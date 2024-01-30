В ЦБ заявили о достаточном количестве капитала у российских банков

В ЦБ заявили, что у банков в РФ достаточно капитала для выхода из послаблений

У российских банков имеется достаточный объем капитала для комфортного выхода из послаблений и наращивания кредитования, считает глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, мнение которого приводит «Интерфакс».

«Запас у нас есть комфортный, чтобы банкам выходить из послаблений, и в то же время на финансирование предстоящего роста», — сказал он на пресс-конференции.

Согласно оценке Данилова, кредитные организации страны заработают в 2024 году от 2,3 до 2,8 триллиона рублей. В 2023-м их прибыль составила 3,3 триллиона рублей.

Ранее в ЦБ решили не продлевать для банков ряд послаблений, в частности касающихся условий соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а также учета прибыли в капитале при выкупе собственных еврооблигаций без их формального аннулирования. В регуляторе отмечали, что на фоне достаточной финансовой устойчивости и высокой прибыльности дальнейшее применение мер поддержки снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками.