Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:12, 30 января 2024Экономика

В ЦБ заявили о достаточном количестве капитала у российских банков

В ЦБ заявили, что у банков в РФ достаточно капитала для выхода из послаблений

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

У российских банков имеется достаточный объем капитала для комфортного выхода из послаблений и наращивания кредитования, считает глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, мнение которого приводит «Интерфакс».

«Запас у нас есть комфортный, чтобы банкам выходить из послаблений, и в то же время на финансирование предстоящего роста», — сказал он на пресс-конференции.

Согласно оценке Данилова, кредитные организации страны заработают в 2024 году от 2,3 до 2,8 триллиона рублей. В 2023-м их прибыль составила 3,3 триллиона рублей.

Ранее в ЦБ решили не продлевать для банков ряд послаблений, в частности касающихся условий соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а также учета прибыли в капитале при выкупе собственных еврооблигаций без их формального аннулирования. В регуляторе отмечали, что на фоне достаточной финансовой устойчивости и высокой прибыльности дальнейшее применение мер поддержки снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

      Раскрыта обещанная российским подросткам за диверсию сумма вознаграждения

      Россиянам стали охотнее выдавать шенгенские визы

      Женщина случайно создала смертельно опасный газ во время уборки квартиры

      Российского военного осудили за отказ от участия в боевых действиях

      Россияне набрали рекордное количество ипотеки

      Британский эксперт рассказал о панике после новости об отставке Залужного

      Участникам «Би-2» отказали в депортации в Израиль

      Россиянам раскрыли способ правильно пить воду перед сном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше