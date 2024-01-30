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13:04, 30 января 2024Мир

В Венгрии заявили о необходимости выделения денег Европе вместо Украины

Премьер Венгрии Орбан: 50 миллиардов евро нужны больше Европе, чем Украине

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

50 миллиардов евро нужны Европе больше, чем Украине из-за проблем всех стран Европейского союза (ЕС) с экономикой. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point.

«Европейцам тоже нужна эта сумма денег. В Европе мы все больше и больше страдаем от плохой работы экономики. Эти деньги были бы очень полезны европейским народам, французам, немцам, венграм, полякам… В целом, я думаю, у нас есть больше аргументов в пользу нашего решения», — отметил политик.

При этом Орбан подчеркнул, что с пониманием относится к Украине и их «чрезвычайной ситуации». Однако добавил, что выделение данных сумм не входит в интересы Европы и сами сторонники выделения подобных сумм помощи не имеют твердых аргументов.

Ранее Орбан заявил, что не согласен на выделение 50 миллиардов евро Киеву на четыре года. По его словам, Будапешт будет готов на выделение данной суммы, если каждый год будет приниматься решение о необходимости представления данных средств.

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      Максим Габриелян
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