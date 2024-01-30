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13:05, 30 января 2024Бывший СССР

Во Франции рассказали о катастрофе военной медицины на Украине

Французский парамедик: уровень военной медицины на Украине катастрофический
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: John Moore / Getty Images

На Украине острая нехватка компетентных специалистов в области военной медицины, ситуация катастрофическая. Об этом в интервью для L'Express рассказал французский реаниматолог Арсен Сабанеев, который вступил в украинский медицинский батальон «Госпитальеры».

«С медицинской точки зрения, несмотря на присутствие на местах чрезвычайно компетентных людей, общий уровень довольно катастрофичен. Существует огромная потребность в медицинском персонале (...) ситуация остается очень сложной. Есть сантехники и инженеры по отоплению, которые на следующий день вдруг стали работать медработниками!» — объяснил парамедик.

Он добавил, что из-за перераспределения медицинских ресурсов в пользу военных в гражданской сфере ощущается еще больший дефицит лекарств и специалистов.

17 января Вооруженные силы России сообщили об ударе по крупному лагерю французских наемников на службе Вооруженных сил Украины. Согласно официальной позиции Парижа, на Украине нет французских граждан, которые являются наемниками. Издание L'Express называет Сабанеева медиком-добровольцем.

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      Глеб Палехов
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