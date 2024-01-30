Женщина согласилась на секс втроем и получила неожиданный результат

За советом к писательнице и секс-коучу Дейдре Сандерс обратилась читательница, которая согласилась на секс втроем и получила неожиданный результат. Ее историю и совет специалистки опубликовало издание The Sun.

34-летняя читательница рассказала, что никогда не сомневалась в чувствах мужа до тех пор, пока ради сексуального эксперимента не пригласила в спальню еще одну женщину. По ее словам, идею заняться сексом втроем они с мужем обсуждали несколько лет, сначала она не решалась на это, но потом супруг убедил ее попробовать.

Однажды вечером в клубе мы встретили 32-летнюю женщину. Поговорив с нами пару часов, она согласилась прийти к нам домой. Я не могла поверить, насколько это было легко. Она прибыла вовремя, и, выпив несколько бокалов вина, мы все поднялись наверх из письма анонимной читательницы

Женщина утверждает, что сначала все было хорошо, но, увидев, как ее муж целует другую, она ощутила прилив ревности. «Все его внимание переключилось на нее, я неоднократно напоминала о себе, но он сказал, что хочет только ее», — пожаловалась читательница. После произошедшего мужчина много раз извинялся, убеждал, что повел себя таким образом из-за опьянения. Несмотря на это женщина так и не смогла простить партнера.

В ответ на письмо Сандерс указала, что привлечение третьего человека в семейные отношения — это всегда очень рискованно и часто ведет к разочарованию. Она посоветовала еще раз поговорить с супругом, рассказать ему о ревности и обиде, которые появились при виде того, как он наслаждается близостью с другой женщиной. «Ему нужно показать тебе, как много ты для него значишь и что ты для него единственная», — считает Сандерс.

Кроме того, по мнению специалистки, паре после неудачного сексуального опыта может понадобиться консультация у семейного психолога.

Ранее мужчины в разделе AskReddit рассказали, какие реплики женщин считают самыми неприятными. Один из них вспомнил о девушке, которая начала говорить прямо во время секса, как она хороша в интимном плане и как ему повезло.