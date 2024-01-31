Аксенов фразой «мерзавцев надо бить по кошельку» оценил конфискацию за фейки

Глава Крыма Аксенов поддержал конфискацию за фейки призывом бить по кошельку

Распространителей фейков о Вооруженных силах России (ВС) нужно бить по кошельку и делать это как можно больнее. Так принятый Госдумой в третьем чтении закон о конфискации имущества и лишении почетных званий за дискредитацию ВС оценил глава Крыма Сергей Аксенов, заявление чиновника опубликовано в его Telegram-канале.

Аксенов назвал тех, кто распространяет фейки о ВС России мерзавцами и добавил, что нужно перекрыть им все денежные потоки с территории страны.

«Пусть враги харчуются на вражеских территориях», — объявил глава Крыма. При этом он выразил сомнение, что упомянутые им мерзавцы смогут заработать и за рубежом.