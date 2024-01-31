Изменившую внешность преступницу в бегах поймали с помощью объявления о работе

Бежавшую в Коста-Рику преступницу из США задержали благодаря объявлению о работе

Полицейские из США рассказали, как им удалось задержать изменившую внешность преступницу, которая пустилась в бега и скрылась на территории Коста-Рики. Об этом пишет NBC News.

Инструктор по йоге Кейтлин Мари Армстронг состояла в длительных отношениях с велосипедистом Колином Стриклендом. В октябре 2021-го пара ненадолго рассталась из-за измены Стрикленда с Мо Уилсон, которая также была профессиональной велосипедисткой. Позже мужчина убедил Армстронг, что порвал с Уилсон. Однако та продолжала преследовать бывшую любовницу бойфренда, а в мае 2022 года расправилась с ней в городе Остин, штат Техас.

Армстронг бежала в Коста-Рику, где скрывалась полтора месяца, однако была задержана американскими полицейскими Эмиро Пересом и Дэмиеном Фернандесом. Теперь они рассказали, что поймали преступницу при помощи объявления о работе.

Следователи знали, что Армстронг скрывается в хостелах городка Санта-Тереза. Им удалось выйти на некоего бизнесмена, который знал преступницу и показал ее фотографии. Мужчина рассказал, что она изменила внешность с помощью операции и использует имя Бет. По словам Переса и Фернандеса, очень многие женщины в Санта-Терезе были похожи на Армстронг после операции.

В итоге они решили пойти на хитрость, и дали объявления о поисках инструктора по йоге. Вскоре откликнулась некая Ари, которая попросила встретиться с ней в одном из хостелов. «Она была похожа на Кейтлин, но не на все 100. (…) Я заметил, что у нее был пластырь на носу и губы, кажется, немного опухшие. А потом увидел ее глаза. Это были те самые глаза, которые я видел на снимке. Это точно была она», — рассказал Перес.

После этого Армстронг была арестована. В ее вещах при обыске нашли чеки за пластическую операцию. Женщину задержали. 16 ноября 2023 года ее признали виновной и приговорили к 90 годам тюрьмы.

