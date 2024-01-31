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12:45, 31 января 2024Мир

Члены НАТО подписали соглашение о «военном Шенгене»

Глава МО Оллонгрен: Нидерланды создадут военный коридор с ФРГ и Польшей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Нидерланды, Германия и Польша подписали соглашение о создании военного коридора для перемещения войск и техники. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен,

«Нам нужен "военный Шенген", чтобы быстрее и эффективнее перемещать военный персонал и технику. Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — написала глава Минобороны.

Ранее глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил, что за шесть лет блоку не удалось создать систему «военного Шенгена». Однако он отметил, что существует слишком много ограничений на передвижение войск в Европе, что это может вызывать серьезные проблемы при возможном конфликте с Россией.

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      Дарья Балацкая
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